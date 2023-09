Séisme au Maroc - Minute de silence et registre de condoléances à Liège

En amont de la séance du conseil communal de Liège lundi, le drapeau du Maroc a été hissé dans la cour de l'hôtel de ville en solidarité avec le pays, frappé par un séisme dans la nuit de vendredi à samedi. Plus de 2.600 morts, plus de 2.500 blessés et des dégâts considérables sont à déplorer. Dès l'entame de la séance, les élus ont observé une minute de silence en soutien au peuple marocain, à toutes les victimes et à leurs proches.

La présidente a indiqué que la Ville de Liège a ouvert un registre de condoléances. Celui-ci sera accessible du 12 au 15 septembre, de 12h00 à 17h00. Il est également disponible en ligne sur le site www.liege.be.

De plus, dès ce mercredi 13 septembre, un dépôt de dons sera ouvert rue de la Tonne à Rocourt (entrée par le site du Football Club Liégeois), de 10h00 à 17h00.

La Ville ajoute que les contacts entre le bourgmestre de Liège et le consul général du Maroc se poursuivent afin de répondre au mieux aux différents besoins exprimés sur place. Une évaluation et une adaptation du dispositif pourraient avoir lieu vendredi.

Après cette minute de silence, et à la demande de certains groupes, le conseil communal a eu une pensée pour le Chili où, il y a 50 ans, la démocratie a été renversée.