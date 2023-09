Séisme au Maroc - Oxfam Belgique met en place un fonds d'urgence pour les victimes du séisme au Maroc

"Nos équipes locales sont à pied d'œuvre depuis vendredi soir, en collaboration avec nos partenaires locaux, pour évaluer les besoins et définir les actions à mener", explique l'organisation sur son site internet.

Sur cette base, l'aide nécessaire dans l'immédiat et à plus long terme sera évaluée. "En règle générale, Oxfam et ses partenaires fournissent des services de protection, d'eau et d'assainissement, d'abris, d'aide alimentaire et d'aide à la reconstruction", explique-t-on lundi au sein de l'ONG.

Le tremblement de terre de vendredi dernier a déjà fait 2.497 morts et presque autant de blessés. "L'accès aux survivants sera un énorme défi puisque de nombreux villages étaient déjà difficiles à atteindre", confirme Eva Smets, directrice d'Oxfam Belgique. Ils auront "besoin de beaucoup d'aide et de soutien, non seulement à court terme, mais aussi dans les jours, les semaines et les mois à venir", souligne-t-elle.

L'organisation a mis en place un fonds d'urgence. Le soutien peut être apporté via le site web d'Oxfam Belgique ou sur le compte bancaire BE37 0000 0000 2828, avec la mention "9248 Maroc".