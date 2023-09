Serie A - Paul Pogba suspendu provisoirement après un contrôle positif à la testostérone

Le contrôle positif est survenu après la rencontre de la première journée du championnat d'Italie sur le terrain de l'Udinese, a confirmé la Juventus dans un bref communiqué. Le club "se réserve le droit d'évaluer les prochaines étapes de la procédure."

Pogba, 30 ans, qui n'a totalisé que dix présences la saison passée en raison de plusieurs blessures, était resté sur le banc lors de ce match. L'international français était ensuite monté au jeu lors des deux rencontres suivantes, contre Bologne et à Empoli. Lors de ce dernier match, il avait souffert d'une "légère surcharge musculaire de la cuisse droite".

Pogba était revenu à Turin la saison dernière, après six ans à Manchester United. Sa saison avait aussi été marquée par des problèmes extrasportifs, une tentative d'extorsion en bande organisée le visant, et dans laquelle est notamment impliquée l'un de ses frères, Mathias.

Dans un entretien accordé à Al Jazeera et diffusé lundi avant l'annonce de son contrôle positif, Pogba avait confié qu'il avait eu envie d'arrêter sa carrière au plus fort de cette crise. "Il y avait des fois où je me retrouvais seul et je me disais: 'je ne veux plus avoir d'argent, je ne veux plus jouer, je veux juste être avec des gens normaux, qui m'aiment pour ce que je suis, par pour la gloire ou l'argent'", avait-il révélé. Il s'était aussi montré combattif: "Je ne suis pas faible, vous pouvez dire du mal du moi, je ne vais jamais baisser les bras. Je vais travailler encore plus, donner encore plus, et je vais devoir leur montrer, encore une fois..."