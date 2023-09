Un projet wallon de gestion d'entrepôt grâce à un drone couplé à la 5G et l'IA à Nivelles

Le projet veut offrir une solution à la difficulté de suivre les stocks en temps réel et d'optimiser les emplacements pour les gestionnaires d'entrepôts de stockage en milieu industriel. Chez Deltrian International par exemple, les travailleurs perdent souvent du temps à localiser et récupérer les produits, vérifier qu'ils correspondent à la bonne référence et encoder la sortie ou l'entrée de stock, indiquent les partenaires du projet dans un communiqué.

Le drone permettra alors de transmettre les informations pertinentes et en temps réel au gestionnaire de stock de l'entreprise via la 5G, tout en s'appuyant sur un algorithme d'intelligence artificielle capable d'identifier les références présentes dans le stock et de localiser les boites dans l'entrepôt.

Selon les entreprises, le procédé permet d'augmenter la productivité, de mener à une hausse de l'espace de stockage, à une diminution des encombrements dans les allées ainsi qu'à des avantages financiers grâce notamment à une baisse des stocks dormants.

Les initiateurs du projet espèrent à terme proposer cette solution à d'autres entreprises en Wallonie et dans l'ensemble de la Belgique.