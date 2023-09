US Open - "Dommage que je n'aie pas gagné le deuxième set", regrette Medvedev

"C'est vraiment dommage que je n'aie pas gagné ce deuxième set parce que je le prenais à la gorge, d'une certaine façon je le dominais. J'aurais dû mieux faire", a commenté le Russe.

"J'ai été un peu têtu en retour. J'aurais probablement dû changer ma position (extrêmement loin derrière la ligne de fond, ndlr), mais je pensais que ça allait fonctionner comme ça et que j'allais parvenir à ce que cela fonctionne. Mais quand le set a été perdu, je me suis dit que j'avais été trop têtu et que j'aurais dû faire différemment", a-t-il reconnu.

"Alors oui, j'ai certainement des regrets. J'aurais dû remporter ce deuxième set. Mais parfois le tennis ce n'est pas facile. Evidemment, j'aurais dû faire un passing long de ligne et non croisé, mais j'avais deux options et j'ai choisi la mauvaise", a-t-il développé.

"D'une façon générale, ce deuxième set est celui que j'ai le mieux joué... et je l'ai perdu. Donc au bout du compte, il est normal que le match ait tourné de cette façon parce que dans les premier et troisième sets, il était meilleur que moi et il n'y a pas grand chose à dire. Mais si j'avais gagné le deuxième, peut-être que la suite du match aurait pu être différente", a-t-il conclu.