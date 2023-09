Brussels Airlines rouvre la route vers Nairobi grâce à un dixième avion long-courrier

La liaison sera assurée six jours par semaine pendant l'horaire d'été, et quatre fois en hiver. Pendant l'hiver, un vol direct supplémentaire vers Dakar et une rotation supplémentaire vers Banjul/Conakry et Monrovia/Freetown seront aussi ajoutés au planning.

Le premier vol vers Nairobi est programmé en juin 2024.

Nairobi sera la 18e destination de Brussels Airlines en Afrique sub-saharienne, son marché le plus important. La compagnie avait déjà desservi la destination kényane entre 2002 et 2015.

La fréquence des vols vers Kigali deviendra par ailleurs quotidienne grâce au nouvel avion long-courrier, qui permet à la compagnie de retrouver le nombre d'A330 utilisés avant la pandémie.

Environ 60 pilotes et membres d'équipage de cabine seront engagés pour équiper l'appareil, ajoute Brussels Airlines. Des collègues supplémentaires seront également recrutés au sol.

"Le dixième avion intercontinental est un signe clair de la confiance que Lufthansa Group accorde à Brussels Airlines et renforce notre rôle de plaque tournante vers l'Afrique pour le groupe", commente Dorothea von Boxberg, CEO de Brussels Airlines.