D'anciens otages attaquent en justice le gouvernement britannique et British Airways

Tous les passagers avaient été regroupés pendant quelques jours dans un hôtel proche, tenu par l'état-major irakien, puis transférés à Bagdad, et enfin utilisés comme "boucliers humains" sur des sites stratégiques.

Parmi les 367 passagers et membres d'équipage du vol, certains ont passé plus de quatre mois en captivité, placés sur de potentielles cibles pour la coalition occidentale.

En novembre 2021, le gouvernement britannique avait présenté ses excuses pour ne pas avoir alerté la compagnie de l'invasion.

"Les victimes intentent une action en justice pour que la vérité soit pleinement révélée et que les responsables répondent de leurs actes et qu'une indemnisation soit versée", écrit dans un communiqué le cabinet McCue Jury & Partners, qui représente les passagers et membres d'équipage saisissant la justice.

"En captivité, ils (les otages) ont été battus, violés, victimes de simulacres d'exécution et affamés", affirme le cabinet, qui représente plus de 50 victimes.

Ce dernier a précisé à l'AFP prévoir que le dossier soit déposé début 2024 devant la Haute Cour de Londres.

Pour les avocats, des "preuves existent" sur plusieurs éléments du dossier. "Le gouvernement et British Airways savaient que l'invasion avait déjà commencé, mais ils ont tout de même autorisé l'atterrissage de BA149", accusent-ils.