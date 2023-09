De Croo, Vandenbroucke, Gennez et Leroy répondent en retard plus d'une fois sur deux

Le Premier ministre Alexander De Croo, le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, la ministre de la Coopération Caroline Gennez et la secrétaire d'État à l'Égalité des chances Marie-Colline Leroy n'ont pas répondu dans les délais à plus de la moitié des questions écrites qui leur était adressée, ressort-il de statistiques publiées le 6 juin dernier par la Chambre et relayées mardi par le Vlaams Belang.