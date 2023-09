Diables Rouges - Les Diables Rouges doivent retrouver l'inspiration et convaincre contre l'Estonie

En effet, les Diables ont manqué de convaincre les observateurs au cours des dernières rencontres. Le souvenir du match nul contre l'Autriche (1-1) n'a pas été effacé par les victoires en Estonie (0-3) et en Azerbaïdjan, et les hommes de Domenico Tedesco voudront entamer la phase retour du bon pied.

Le sélectionneur national est largement revenu sur la performance mitigée des Diables Rouges à Bakou, lundi en conférence de presse. Contre l'Estonie à Bruxelles, pour la 150e sélection de Jan Vertonghen, il espère voir une nette amélioration en perte de balle, avec un pressing plus organisé et patient. Défensivement, l'Italo-Allemand veut élever le niveau, et éviter les erreurs commises lors des derniers matches.

Tedesco n'a pas encore fixé son onze de base, qui pourrait bien changer selon la récupération des joueurs. "Il reste des incertitudes", a-t-il révélé, avant de rappeler que les postes n'étaient pas figés, à l'arrière notamment, tandis qu'il s'apprête à diriger le 5e match officiel de son mandat.

L'Estonie arrive sur la pointe des pieds, après avoir subi une lourde défaite à domicile contre la Suède (0-5). Le sélectionneur Thomas Häberli s'attend à une rencontre difficile à Bruxelles, au cours de laquelle son équipe devra "souffrir et prendre des risques."

L'Autriche et la Belgique sont en tête du groupe F avec 10 points en 4 matches. La Suède suit avec 6 unités, devant l'Estonie et l'Azerbaïdjan (1 point). Les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale de l'Euro 2024, organisée en Allemagne du 14 juin au 14 juillet.