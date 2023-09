Dopage - Simona Halep annonce vouloir faire appel de sa suspension pour dopage

"J'ai l'intention de faire appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport", écrit Halep après l'annonce de sa sanction pour deux infractions à la réglementation antidopage. "Je continue à m'entraîner et à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour laver mon nom de ces fausses accusations et revenir sur le court", affirme la Roumaine de 31 ans, déjà suspendue provisoirement depuis près d'un an.