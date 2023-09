Échange de prisonniers: Washington formalise l'accord avec l'Iran

"Comme nous l'avons annoncé précédemment, les Etats-Unis ont accepté le transfert de fonds de la Corée du Sud à des comptes restreints détenus au Qatar et la libération de cinq ressortissants iraniens actuellement détenus aux Etats-Unis afin de faciliter la libération de cinq citoyens américains détenus en Iran", selon la même source.

"Nous n'avons levé aucune des sanctions contre l'Iran et l'Iran ne bénéficie d'aucun allègement des sanctions", a précisé le porte-parole.

Auparavant lundi, un haut responsable iranien avait indiqué que Téhéran espérait finaliser dans "les prochains jours" le transfert de ses fonds gelés en Corée du Sud.

"Nous espérons que le transfert sera achevé dans les prochains jours et que l'Iran aura pleinement accès à ses actifs", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, lors d'une conférence de presse.

Cette opération vise à transférer six milliards de dollars de fonds iraniens bloqués en Corée du Sud vers un compte spécial au Qatar.

L'Iran pourrait ensuite utiliser ces sommes pour des achats humanitaires tels que des denrées alimentaires et des médicaments.

M. Kanani a toutefois affirmé lundi que l'Iran pourrait acheter "tout bien non sanctionné" par les Etats-Unis, et "utiliser pleinement ces fonds débloqués", pas seulement pour acheter "des médicaments et de la nourriture".