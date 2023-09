Exercice catastrophe à la centrale nucléaire de Chooz en France, la Belgique impliquée

Les communes de Beauraing et de Doische, en province de Namur, y participent notamment.

Organisé par la préfecture des Ardennes et Électricité de France (EDF), l'exercice prévoit de simuler un rejet radioactif qui mènerait soit à un confinement des populations, soit à leur évacuation. Un établissement scolaire fera également l'objet d'une évacuation vers un centre d'accueil.

Cet entrainement vise à tester la mise en oeuvre du plan d'urgence interne et donc les moyens d'EDF et des services de l'Etat français pour faire face au risque nucléaire. La communication des alertes et des consignes entre l'Hexagone et la Belgique sera analysée, par ailleurs.

"Toutes les personnes qui se retrouveront dans la zone hypothétiquement dangereuse recevront une notification de FR-Alert sur leur téléphone portable", a averti la préfecture des Ardennes.

Selon la procédure en vigueur en France, les centrales nucléaires sont soumises à un exercice national de sûreté nucléaire et de sécurité civile tous les 5 ans.