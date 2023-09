Grand Prix de Wallonie - Mathieu van der Poel défendra son titre au Grand Prix de Wallonie

Van der Poel sera un des grands favoris de cette 63e édition qui sera une nouvelle jugée à la Citadelle de Namur, traditionnel théâtre d'arrivée de l'épreuve. En 2022, Mathieu Van der Poel avait devancé au sprint l'Érythréen Biniam Girmay et l'Espagnol Gonzalo Serrrano.

"Nous proposons un parcours très classique aux coureurs", a expliqué Christophe Brandt, membre de l'organisation. "Le début de course, avec le retour du départ à Aywaille, permet visiter la province de Luxembourg, avant de prendre la direction de la province de Namur et de l'arrivée à la Citadelle. La première partie de course propose un beau terrain d'expression aux baroudeurs. La finale doit faire l'affaire des puncheurs. L'enchaînement Tienne-aux-Pierres-Citadelle de Namur, après 200 kilomètres de course, s'adresse aux costauds."

Après le départ à Aywaille, le peloton prendra la direction de Theux et de Stoumont pour attaquer la première difficulté du jour, la côte de Werbomont, après 52 kilomètres. Les coureurs se dirigeront ensuite vers la province de Namur où ils entreront à Bonsin. La course retrouvera le bord de Meuse via Bioul, Annevoie-Rouillon et Profondeville, avant d'entrer dans sa phase finale avec la côte du Tienne-aux-Pierres au km 185,8 et la montée de la Route Merveilleuse vers la Citadelle.

La journée débutera par la 2e édition du Grand Prix de Wallonie féminin qui sera disputé entre Aywaille et la Citadelle de Namur sur 139,2 km. Julie De Wilde avait remporté la première édition devant Justine Ghekiere et la Néerlandaise Yara Kastelijn.