Intempéries - La décrue fait craindre de nouvelles victimes en Grèce

Le niveau de la rivière Pinios se situe actuellement à environ 8 mètres, alors qu'il avait atteint 10 mètres à son pic, a rapporté le journal Kathimerini. De nouvelles victimes pourraient être découvertes au fur et à mesure que l'eau se retire, ainsi que des milliers de carcasses d'animaux. Ces dernières devront être collectées et brûlées le plus rapidement possible en raison du risque épidémique.

L'autoroute la plus importante de Grèce, qui relie Athènes et Thessalonique, est toujours fermée à la circulation à hauteur de Larissa. Il pourrait encore s'écouler plusieurs jours avant que cette voie ne soit rouverte, car certains tronçons doivent être contrôlés en raison des dommages qu'a pu causer la montée des eaux.

La ligne de chemin de fer entre les deux métropoles a également été détruite par endroits et le trafic ferroviaire interrompu, tandis que plusieurs villages sont encore privés d'électricité.

Les experts estiment que les dégâts causés par les inondations se chiffrent en milliards. Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, avait prévu de rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Strasbourg ce mardi, afin de discuter de l'aide apportée par l'Union européenne à la suite de la catastrophe.