La Chine présente de nouvelles mesures pour l'intégration de Taïwan

La Chine revendique l'île comme faisant partie de son territoire et les relations se sont détériorées depuis l'arrivée au pouvoir de la présidente indépendantiste taïwanaise Tsai Ing-wen en 2016.

Les liens se sont encore détériorés à mesure que les restrictions liées au coronavirus ont perturbé le commerce et d'autres échanges pendant la pandémie.

Le document publié mardi conjointement par le Comité central du Parti communiste au pouvoir et le Conseil des Affaires d'État comprend plus de 20 "avis" visant à tracer une "nouvelle voie vers un développement intégré" entre Taïwan et la province continentale du Fujian.

Il s'agit notamment de faciliter aux Taïwanais, la possibilité de travailler, d'étudier et de faire des affaires dans le Fujian, ainsi que d'encourager les entreprises de la province à embaucher du personnel taïwanais.

Ils appellent également la ville côtière de Xiamen à accélérer son intégration avec Kinmen et Matsu, deux groupes d'îles situés à quelques kilomètres seulement des côtes de la Chine continentale mais gouvernés par Taïwan.

Les États-Unis reconnaissent diplomatiquement Pékin mais entretiennent des relations de facto avec Taïwan et soutiennent son droit à décider de son propre avenir.

"Résoudre la question de Taïwan et réaliser la réunification complète de la patrie est la tâche historique inébranlable du Parti communiste chinois... et la condition inévitable pour réaliser le grand rajeunissement de la nation chinoise", indique le document de mardi.