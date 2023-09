La réduction du temps de travail est un coup de frein à la relance économique, selon l'UCM

Vendredi dernier, le conseil des ministres a marqué son accord pour le lancement d'un projet de recherche concernant les effets d'une réduction collective du temps de travail sur la productivité, l'emploi, le bien-être et l'équilibre financier des entreprises. Il s'agit d'une initiative du Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne.