Le Parlement européen approuve la nomination de la nouvelle commissaire bulgare

Après les élections d'avril en Bulgarie et la formation d'un nouveau gouvernement, Sofia avait proposé les noms de deux candidats pour remplacer Mme Gagriel: Iliana Ivanova, qui travaillait à la Cour des comptes européenne, et l'ancien ministre Daniel Lorer. Après un entretien avec chacun d'eux, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen avait décidé de proposer Mme Ivanova au Conseil et au Parlement européen.

La candidate a été auditionnée pendant trois heures par les commissions compétentes du parlement, et reçu un premier feu vert, confirmé ce mardi en plénière par 522 voix contre 27 (51 abstentions).

Iliana Ivanova connaissait déjà le Parlement européen puisqu'elle y a siégé de 2009 à 2012 comme membre du PPE. "Son expérience est essentielle pour faire progresser la mise en œuvre d'Horizon Europe, le programme phare de l'Union en matière de recherche, pour améliorer l'exécution des dépenses de l'UE consacrées à la recherche et pour obtenir de meilleures retombées sur le terrain", avait soutenu Mme Von der Leyen en juin dernier.