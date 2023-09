Météo - Une nouvelle zone d'averses et d'orages arrivera mardi après-midi

La journée de ce mardi commencera avec beaucoup de nuages, par endroits de la brume et parfois encore des faibles pluies. Rapidement, les éclaircies feront leur retour. Dans le courant de l'après-midi, une nouvelle zone d'averses et d'orages touchera la partie est du pays depuis la France, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Localement, ces orages pourront être intenses. Ailleurs, les nuages cumuliformes pourront par endroits évoluer jusqu'à l'averse. Les maxima se situeront entre 21 et 25 degrés.