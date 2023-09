Mille abus sexuels documentés dans l'Eglise catholique en Suisse

L'étude publiée mardi par le département d'histoire de l'Université de Zurich constitue la première étape des recherches mandatées par trois organes catholiques dont la Conférence des évêques suisses. Jamais, une équipe indépendante n'avait encore recherché sur ce sujet. Les chercheurs ont obtenu presque toujours les accès nécessaires aux archives, sans obstacle majeur, indique l'Université de Zurich.

Des enquêtes plus approfondies doivent suivre sur l'ampleur réelle des abus, sur la responsabilité de l'Etat et sur les liens entre les spécificités catholiques et les abus.