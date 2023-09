PFAS: les eaux souterraines et de surface doivent être contrôlées

Pour les élus, qui adoptaient leur position de négociation en la matière avant les négociations avec les États membres, un sous-ensemble de PFAS spécifiques (substances per- et polyfluoroalkylées, également connues sous le nom de "polluants éternels") ainsi que le total PFAS (le paramètre qui inclut la totalité des PFAS avec une concentration maximale) doivent être ajoutés aux listes de polluants des eaux souterraines et des eaux de surface.