PSA World Tour - Nele Gilis avance en quarts de finale

Nele Gilis s'est qualifiée pour les quarts de finale du Qatar Classic de squash, épreuve du PSA World Tour labellisée platinium et dotée de 187.500 dollars, mardi à Doha. Gilis, 6e joueuse mondiale et tête de série N.6, a battu au troisième tour l'Egyptienne Nada Abbas (PSA 29) en trois sets (11-8, 11-9, 11-6) et 40 minutes de jeu.