Qualifications Euro 2024 - L'Italie privée de Gianluca Mancini et Matteo Politano contre l'Ukraine

Les deux joueurs se sont blessés lors du déplacement de la Squadra Azzura en Macédoine du Nord samedi (1-1). Politano, blessé au mollet, avait été remplacé au repos par Nicolo Zaniolo (Aston Villa) et Mancini, touché à la cuisse, avait quitté ses partenaires à l'heure de jeu, remplacé par Giorgio Scalvini (Atalanta).

Pour le déplacement en Macédoine du Nord, Luciano Spalletti, qui a remplacé Roberto Mancini parti en Arabie saoudite, était déjà privé de Federico Chiesa (Juventus) et Lorenzo Pellegrini (AS Rome).

Plus tard dans la journée, la fédération italienne de football (FIGC) a également confirmé le forfait du milieu de terrain Sandro Tonali (Newcastle). La raison de son forfait n'a pas été précisée.

Championne d'Europe en titre, l'Italie occupe actuellement la 3e place du groupe C avec 4 points en trois matches derrière l'Angleterre, en tête avec 13 points en cinq matches, et l'Ukraine, 2e avec 7 points et un match de plus que les Azzuri.