Schild & Vrienden - L'affaire Schild & Vrienden reportée sine die

L'ex-député d'extrême droite et six autres prévenus doivent, entre autres, répondre de violations de la loi contre le racisme et de la législation sur le négationnisme. La défense de M. Van Langenhove, assurée par l'avocat Hans Rieder, met cependant en doute l'impartialité du président du tribunal et demande sa récusation. Selon Me Rieder, le président Jan Van den Berghe se serait volontairement abstenu de siéger à la chambre du conseil afin de pouvoir statuer sur le fond de l'affaire devant le tribunal correctionnel.

Mardi matin, Jan Van den Berghe a évoqué "un incident d'audience" et reporté le dossier sine die.

"Cet incident concerne la répartition de l'affaire entre les chambres d'une même juridiction", a expliqué la magistrate de presse Laurence De Rudder. "Le règlement spécifique au tribunal détermine le nombre de chambres et leurs compétences. En cas de problème concernant cette répartition, l'article 88 du code judiciaire prévoit que l'affaire soit soumise au président du tribunal. Celui-ci décide ensuite si le dossier doit être réattribué."

Endéans les huit jours, le président peut choisir de directement confier l'affaire à une autre division, section, chambre ou à un autre juge du tribunal, a poursuivi la magistrate. Aucune disposition légale ne permet de contester cette décision, hormis la possibilité pour le procureur général (soit la personne à la tête du ministère public) auprès de la cour d'appel de saisir la Cour de cassation.