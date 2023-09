Serie A - Leonardo Bonucci poursuit la Juventus, son ancien club, qui l'avait mis à l'écart

Selon les médias italiens, la demande de Bonucci, 36 ans, qui a depuis rejoint l'Union Berlin, porterait sur des dommages professionnels et d'image en raison de l'absence présumée de conditions d'entraînement et de préparation adéquate. La Juventus avait mis Bonucci à l'écart, lui permettant de s'entraîner le soir à des heures différentes de celles de ses équipiers, sans jamais rencontrer le staff. L'accès à la salle de sport, à la piscine et au restaurant lui a été refusé. Un traitement jugé "anormal" par le défenseur.

Selon Tuttosport, quotidien sportif de Turin, il ne s'agirait pas d'une guerre personnelle contre la 'Vieille Dame', mais d'une question de principe qui pourrait constituer un tournant pour d'autres joueurs qui se trouvent dans la même situation mais n'ont pas la force de réagir. Bonucci aurait assuré que les indemnités qu'il toucherait seraient reversées à une association.

Champion d'Europe avec l'Italie, Bonucci a passé la majeure partie de sa carrière à la Juventus, où il évoluait depuis 2010, à l'exception de la saison 2017-2018 qu'il a disputée avec l'AC Milan. Il a remporté huit titres de champion et quatre coupes nationales avec les 'Bianconeri'.

Le défenseur a rejoint l'Union Berlin, qui disputera la Ligue des Champions, peu avant la fin du mercato.