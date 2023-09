Steven Spielberg a donné 1,5 million aux grévistes

Le réalisateur Steven Spielberg (76 ans), connu entre autres pour La liste de Schindler et West Side Story, et son épouse, l'actrice Kate Capshaw (69 ans), aident les syndicats à l'origine de la grève à Hollywood en leur faisant un don d'un million de dollars, rapportent l'organisation à but non lucratif Entertainment Community Fund et le syndicat d'acteurs SAG-AFTRA. Selon les médias américains, le couple hollywoodien a déjà donné 1,5 million de dollars depuis le début de la grève en mai.