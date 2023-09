TC Charleroi - Deux peines de prison requises pour coups et blessures sur un bébé de neuf mois

Fin avril 2019, le parquet de Charleroi avait été avisé par le GHdC d'un possible cas de maltraitance sur un bébé de 9 mois. L'enfant présentait plusieurs contusions au bassin, à la colonne vertébrale et des hématomes aux joues. Sans oublier la fracture par arrachement de deux os de la jambe gauche et la fracture du coude. Interrogé sur la prévention de coups et blessures qui lui est reprochée, l'ex-beau-père de la mineure a confirmé "n'avoir fait que soulever la petite par les bras pour la placer dans son parc" avant de corriger : "par les aisselles, un peu fortement peut-être."

La mère de l'enfant a, elle, contesté la non-assistance à personne en danger, affirmant avoir directement pris contact avec le médecin de garde avant de se rendre à l'hôpital. Le ministère public a requis une peine de 2 ans de prison ferme contre le beau-père et une peine de 6 mois de prison avec sursis contre la mère. "Elle n'a pas directement réagi, car elle a eu peur d'aller en prison. Et le prévenu confirme que le couple s'est rendu compte qu'elle avait mal et que c'est la maman qui a voulu mentir à l'hôpital et à la police."

Les avocats à la défense ont plaidé une peine de travail pour le beau-père et un acquittement pour la maman.

Jugement attendu le 10 octobre prochain.