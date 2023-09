Un droit de tirage pour sortir des appels à projets qui plombent les communes wallonnes

"Il y a un peu plus d'un an, on avait demandé un rapport sur le droit de tirage. Aujourd'hui, les constats sont clairs: les appels à projets ont atteint leurs limites et on doit s'orienter, pour soulager les pouvoirs locaux, vers un droit de tirage axé sur des problématiques prioritaires ou sur un système de droit de tirage globalisé", explique le député MR Manu Douette.