Une étude pointe les violences dont sont victimes les chirurgiennes britanniques

Les auteurs de l'étude affirment que des chirurgiens malmènent leurs jeunes consoeurs. La BBC évoque le cas de plusieurs médecins adoptant des attitudes déplacées. Une dame explique ainsi comment un collègue masculin ne s'est pas privé, lors d'une opération, de s'essuyer la tête pleine de sueur contre sa poitrine.

Plusieurs universités ont pris part à l'étude et un département s'est spécifiquement penché sur les dérives sexuelles au sein de la chirurgie. Soixante-trois pour cent des répondantes ont confié avoir été la cible de manoeuvres sexuelles intimidantes de la part de collègues. Trente pour cent font état d'attentat à la pudeur et 11 viols ont été recensés. Nonante pour cent des femmes et 81% des hommes ont indiqué avoir été témoins de comportements sexuels transgressifs.

Le rapport révèle encore que des hommes déclarent avoir aussi été victimes de ce type d'incidents, 24% prétendant avoir été intimidés sur le plan sexuel.

La BBC rappelle que les chirurgiennes évoluent dans un milieu très hiérarchique, où les femmes sont encore peu présentes.