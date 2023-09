Une expertise mentale ordonnée pour le suspect du double homicide à Marchienne-au-Pont

Dimanche, vers 17h40, les services de secours et la police sont intervenus au numéro 20 de la rue de Forêt à Marchienne-au-Pont. Le père de famille, blessé, a été découvert au rez-de-chaussée de l'habitation familiale et a indiqué la possible présence de deux personnes sans vie dans le grenier de l'habitation. "Il s'agit de la maman âgée de 50 ans et du jeune frère, qui avait 17 ans. Il semblerait que le suspect, âgé de 22 ans, s'en est pris à ces deux victimes au couteau. Il y avait beaucoup de sang sur place", avait indiqué lundi matin le parquet de Charleroi.