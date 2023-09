Assises Hainaut - Miguel Stennier reconnu coupable de parricide

La défense avait plaidé un accident, des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Le jury a retenu la thèse défendue par l'accusation, Miguel Stennier a bien eu l'intention de tuer son père. Les jurés ont retenu les déclarations des témoins et la vidéo des faits qui ont eu lieu sur la voie publique. Miguel Stennier était énervé, agressif et menaçant à l'égard de son oncle et ses parents. Ils estiment qu'il disposait assez de temps pour se débarrasser du couteau comme sa maman lui avait demandé.

Les jurés ont suivi l'avis des médecins légistes, lesquels avaient estimé que la thèse accidentelle ne correspondait pas à la trajectoire de la lame. Ils n'ont eu aucun doute sur la volonté de tuer, compte tenu de la nature de l'arme et de la zone visée. La lame a tranché une artère et a touché le poumon, provoquant un phénomène hémorragique et un hémothorax massif.