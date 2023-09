Avions électriques: accord entre Safran et une filiale de Northvolt

"Cuberg, fournisseur de batteries très intégré verticalement, fabriquera et fournira des systèmes de batteries rechargeables pour l'aviation basés sur ses propres cellules, modules et packs lithium métal, tandis que Safran Electrical & Power développera des systèmes de stockage d'énergie en gérant la conception du système, les composants de protection haute tension, l'intégration, la certification et le support en service", selon la même source.

Cette annonce survient alors que l'ensemble de la filière aéronautique mondiale est engagée dans une course à la décarbonation, qui passera, d'abord pour des appareils de taille modeste, par une électrification des groupes motopropulseurs.

Pour les appareils les plus gros et à long rayon d'action, les carburants d'origine non fossile devraient constituer une solution vers le "zéro émission nette" auquel le secteur aérien s'est engagé d'ici à 2050.