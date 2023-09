Belgian Cats - La Belgique tête de série pour le tirage au sort des qualifications de l'Euro 2025

Les Belgian Cats ont été versées dans le Pot 1 avec l'Espagne, la France et la Serbie. Les nations du Pot 1 se retrouveront dans un groupe avec des équipes du Pot 4 (Lettonie, Ukraine, Croatie et Pologne), du Pot 5 (Lituanie, Portugal, Israël et Pays-Bas- et du Pot 8 (Macédoine du Nord, Irlande, Autriche et Azerbaidjan).

Les huit vainqueurs de groupe et les quatre meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour la phase finale de l'Euro, qui se déroulera dans quatre pays (République tchèque, Allemagne, Italie et Grèce).

La campagne qualificative débutera en novembre prochain et se terminera en février 2025.

En juin dernier, les Belgian Cats ont remporté le tout premier titre européen de leur histoire en battant l'Esagne en finale.

Le prochain grand-rendez vous des Belgian Cats est prévu du 8 au 11 février prochain avec le tournoi de qualification olympique en vue de Paris 2024 qu'elles disputeront à domicile à Anvers. En février 2020, la Belgique avait déjà organisé le tournoi de qualification olympique en vue des JO de Tokyo à Ostende.