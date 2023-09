Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins européens restent sur la défensive

Melexis (80,60) et Cofinimmo (69,10) reculaient de 0,9 et 0,8%, UCB (81,80) et arGEN-X (483,90) cédant 0,7 et 0,4% tandis que Galapagos (33,85) regagnait 0,1%, Solvay (106,15) étant momentanément inchangée.

Ackermans (140,80) et D'Ieteren (161,60) valaient 0,6 et 0,1% de moins que la veille, Proximus (7,59) et KBC (58,38) gagnant 0,4 et 0,3%, rejointes par Ageas (39,54) qui repartait de 0,1% à la hausse.

Unifiedpost (2,73) chutait par ailleurs de 4,9% supplémentaires, Atenor (16,40) et Euronav (14,20) abandonnant 1,2 et 1,8% tandis que Colruyt (36,55) cédait 1,7%.

Mithra (2,15) bondissait enfin de 6,2% tandis qu'Oxurion (0,0015) récupérait 7,1%, Biosenic (0,025) et Celyad (0,69) plongeant par contre de 11,3 et 6,2% en compagnie de Onward Medical (3,85) et Biotalys (5,10), négatives de 5,4 et 3,8%.

L'euro s'inscrivait à 1,0740 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0715 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 57.245 euros, en recul de 135 euros.