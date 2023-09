Diables Rouges - Titulaire, Jérémy Doku voulait "montrer qu'il méritait sa place"

Par rapport à la courte victoire de la Belgique à Bakou (0-1), samedi, l'équipe espérait avant tout "faire mieux devant les supporters", a expliqué Doku en zone mixte. "Pour Jan (Vertonghen, dont c'était la 150e sélection, ndlr) et pour nous. On est très contents de la performance de l'équipe."

La mission était remplie, les consignes du sélectionneur respectées et les objectifs atteints. "On n'a pas concédé beaucoup d'occasions. On a bien joué notre jeu ensemble, on a pris du plaisir et on a marqué beaucoup de buts", a résumé l'ailier de Manchester City.

À titre personnel, Jérémy Doku avait à cœur de signer une bonne performance et d'honorer la confiance que lui a accordée Domenico Tedesco en le titularisant. "Je voulais montrer que je méritais ma place. Je pense que je l'ai fait aujourd'hui, même si on peut toujours faire mieux.".

En effet, même s'il en a fait voir de toutes les couleurs aux latéraux estoniens, l'ancien Anderlechtois n'a pas réussi à trouver le fond des filets, bien qu'il ait tenté sa chance à plusieurs reprises. "Je voulais marquer un but, mais faire marquer et être important pour l'équipe c'est important aussi", a-t-il souligné, en référence à son assist pour le dernier but de De Ketelaere.

La qualification n'est pas encore assurée, mais la Belgique a fait un grand pas vers celle-ci. Mais une deuxième place ne satisfera pas Doku et les Diables Rouges. "Une équipe comme la nôtre doit terminer première de son groupe", a-t-il conclu.