Discours sur l'état de l'UE - Ursula von der Leyen plaide pour une "Union complète à 30 et plus"

"Compléter notre Union" est dans l'intérêt stratégique et sécuritaire de l'Europe, a estimé l'Allemande.

Elle a relevé que l'Ukraine, qui a obtenu le statut de pays candidat, a déjà réalisé de grandes avancées en vue de son intégration. "Et nous avons vu la détermination d'autres pays candidats à se réformer."

L'État de droit et les droits fondamentaux doivent toutefois continuer à former le socle de l'UE, selon la présidente de l'exécutif européen. Pour ce faire, elle propose d'ouvrir les rapports de la Commission sur l'État de droit aux pays candidats à l'adhésion. Ces rapports recensent les progrès réalisés ainsi que les sujets de préoccupation, et formule des recommandations aux différents pays.

"La question n'est pas de choisir entre approfondir l'intégration ou élargir l'Union", a également signalé Ursula von der Leyen, pour qui il faut faire les deux. "Nous avons prouvé que nous pouvons être une Union géopolitique et que nous pouvons avancer rapidement lorsque nous sommes unis. Et je suis convaincue que l'équipe Europe fonctionnera également à 30 et plus".

Pour Mme von der Leyen, l'élargissement de l'UE passera par la modification des traités "si et lorsque ce sera nécessaire". Mais les institutions ne doivent pas attendre de modifier les traités pour avancer, a-t-elle souligné. "Nous pouvons adapter plus rapidement que cela notre Union en vue de son élargissement."

Elle a appelé à répondre dès maintenant aux questions concrètes sur le fonctionnement pratique d'une Union de plus de 30 pays, en particulier sur la capacité d'action de cette Union à 30.