GP de Wallonie féminin - La Polonaise Marta Lach s'impose au sprint à la Citadelle de Namur

Le sprint a été lancé par la championne de France Victoire Berteau. L'Italienne Silvia Persico (UAE Development Team) a pris le relais en tête avant de se faire remonter pour la victoire par la Polonaise Marta Lach (Ceratizit-WNT).

Lach a signé à Namur son deuxième succès en trois jours, après celui du GP de Fourmies. Elle s'était également classée 4e d'À travers les Hauts de France et deuxième de la Classic Lorient Agglomération. Plus tôt dans la saison, la Polonaise s'était également imposée dans la première étape du Tour de Bretagne.

La majeure partie de la course féminine des dames a été menée sur un tempo modéré. Les quelques tentatives d'échappées ont toutes été neutralisées par le peloton, qui était toujours groupé après 95 kilomètres de course. Le passage dans la côte du Tienne-aux-Pierres à Wépion a enfin provoqué une accélération en tête de course. La championne de France Victoire Berteau (Cofidis) donnait le ton en tête de peloton au sommet de la difficulté. Plusieurs concurrentes ont perdu le contact dans la côte. Un peloton réduit s'est ainsi présenté au pied de l'ascension de la Citadelle de Namur, difficulté finale.

Marta Lach a succédé à la Belge Julie De Wilde qui avait remporté la première édition en 2022 devant Justine Ghekiere et la Néerlandaise Yara Kastelijn.