La Chine dément interdire l'iPhone dans ses ministères

"La Chine n'a pas de loi, de règlements ou de directives qui interdisent l'achat ou l'utilisation de téléphones de marques étrangères dont l'iPhone", a affirmé devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning.

Les entreprises chinoises et étrangères sont traitées sur "un même pied d'égalité", a-t-elle ajouté.

En dépit de tensions géopolitiques avec les Etats-Unis, Apple et ses produits continuent de jouir en Chine d'une popularité qui ne se dément pas.

En mars, Tim Cook, le CEO d'Apple, s'était rendu à Pékin. Il avait notamment déclaré que son entreprise entretenait une relation "symbiotique" avec la Chine.

Apple s'est implanté en Chine en 1993 et le géant asiatique est pour la marque son plus gros marché à l'étranger mais aussi son principal centre de production pour ses smartphones, ordinateurs, tablettes et accessoires électroniques.