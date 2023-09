La police fédérale a découvert 2,7 tonnes de cocaïne à Hamme

La drogue a été trouvée dans des sacs de jute, utilisés pour stocker des grains de café. C'est la police judiciaire fédérale d'Anvers qui a repéré, dans un premier temps, le conteneur suspect. Ce dernier a été récupéré lundi au quai 1742 du port d'Anvers. Il a ensuite été acheminé vers un entrepôt situé dans la Drapstraat à Hamme.

Les unités spéciales de la police fédérale ont alors reçu l'ordre d'effectuer une descente aux alentours de 21h00. Neuf hommes et un adolescent de 16 ans ont immédiatement été interpellés. Peu de temps après, un homme de 29 ans de Meise et le conducteur d'un chariot élévateur ont à leur tour été appréhendés. La police locale et la police maritime ont également participé à l'opération.

Dans l'entrepôt, les enquêteurs ont trouvé de nombreux sacs en toile de jute, remplis de blocs de cocaïne. Ces sacs comptaient 2,76 tonnes de cocaïne. À titre de comparaison, les douanes belges en ont saisi 110 tonnes en 2022.

Les 11 personnes interpellées viennent de Belgique, des Pays-Bas, du Maroc, d'Arménie, de Lettonie et d'Ukraine. Elles ont finalement toutes été placées sous mandat d'arrêt. Pour le mineur, le tribunal de la Jeunesse a pris "des mesures appropriées de protection de la jeunesse", a indiqué le parquet.

Ce dernier a saisi un juge d'instruction pour "importation de stupéfiants en association". La police judiciaire fédérale d'Anvers poursuit l'enquête.