Le recyparc de la rue Marnix à Seraing va rouvrir ses portes

Par ailleurs, dans l'attente d'un conteneur sécurisé, les matelas ne seront temporairement pas repris dans ce recyparc, précise encore Intradel qui va s'assurer que les conteneurs des encombrants et des métaux soient vidés plus régulièrement en fin de journée et le week-end.

"Nous nous réjouissons aussi de la bonne collaboration avec la zone de police qui a mandaté son conseiller prévention/vols afin d'étudier avec nous les différentes manières de sécuriser le recyparc", conclut l'intercommunale. La semaine dernière, Intradel s'était plaint de faits de vols, de vandalisme, de toxicomanie ainsi que de la présence de squatteurs, de proxénètes et de prostituées sur son site de la rue Marnix. Désemparée et craignant tant pour la sécurité de ses ouvriers que pour celle de ses usagers, la société avait alors fermé le site pour une durée "indéterminée".

"L'éventuelle réouverture du recyparc ne pourrait s'envisager que moyennant des adaptations à caractère sécuritaire que nous devons mettre en œuvre et la collaboration accrue des forces de l'ordre, notamment via des rondes en dehors des heures d'ouverture et une présence régulière à l'ouverture", avait expliqué la société.

"La police est mandatée pour intervenir sur l'espace public, alors qu'il s'agit ici d'un espace privé", avait toutefois relevé le chef de corps de la zone de police locale Yves Hendrix.