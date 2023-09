Le Stars Rallye Télévie aura lieu le 15 octobre à l'aérodrome de Temploux

Au départ de l'aérodrome, un défilé de voitures GT et électriques aura également lieu dès 11h30, pour une heure. De nombreuses personnalités seront sur place, en plus des deux parrains et de l'ambassadrice, parmi lesquelles le journaliste Thomas de Bergeyck, les chefs Giovanni Bruno et Lionel Rigolet, la famille Borlée, le pilote automobile Ulysse de Pauw et l'acteur Charlie Dupont.

"On espère venir à bout de la maladie. Il faut se battre. La vie ne fait pas de cadeau. Je suis heureux d'être le parrain", s'est réjoui le policier Bertrand Caroy lors de la présentation de l'événement à la presse.

"La totalité de la somme récoltée durant l'événement, sera entièrement reversée à la recherche pour les enfants malades", ont rappelé les organisateurs.