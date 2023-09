Les populations européennes de bourdons continuent de décliner

Les chercheurs ont utilisé une approche de "machine learning" et se sont basés sur plus de 400.000 données d'occurrence de bourdons datées et géoréférencées pour quantifier l'adéquation écologique passée, présente et future du continent européen pour les bourdons.

Les auteurs démontrent que les dernières décennies ont été marquées par une baisse de la richesse en espèces de bourdons sous le 55° parallèle nord, ainsi qu'une diminution notable de l'adéquation écologique du continent principalement concentrée en Europe centrale.

Les scénarios explorés soulignent que certaines parties de la Scandinavie pourraient devenir des refuges potentiels pour les bourdons européens, mais le succès de tels refuges reposera sur la capacité de ces espèces à coloniser et maintenir avec succès des populations viables sur ces territoires, relèvent les scientifiques.

Les résultats de leur étude soulignent le rôle crucial de politiques mondiales strictes visant à atténuer l'empreinte humaine sur ces pollinisateurs vitaux pour de nombreux écosystèmes et du renforcement des réglementations sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la gestion du paysage à l'échelle nationale et continentale.