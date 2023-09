Météo - Des éclaircies de plus en plus larges au fil de la journée de ce mercredi

Le ciel sera d'abord très nuageux ce mercredi avec quelques faibles pluies ou averses qui se déplaceront vers l'Ardenne. Une amélioration se dessinera déjà sur le nord-ouest du pays dans le courant de la matinée. L'après-midi, les éclaircies s'élargiront et s'étendront progressivement au centre du pays. Les températures maximales se situeront entre 16 degrés dans les cantons de l'Est et 22 degrés en Lorraine belge, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.