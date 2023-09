Météo - Un ciel ensoleillé au programme jeudi

Les éclaircies s'élargiront graduellement sur l'ensemble du pays mercredi après-midi mais les passages nuageux seront plus marqués en Ardenne, où une petite averse isolée restera possible, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima varieront entre 19 ou 20 degrés dans les Hautes Fagnes et en bord de mer, et 22 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement modéré de nord à nord-est, le long du littoral parfois assez fort.