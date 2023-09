Rode Duivels - Tedesco a vu une autre Belgique contre l'Estonie: "Très forts dès le début"

La victoire sur un score de forfait était la réponse parfaite aux critiques arrivées après le match à Bakou. "La différence avec samedi, c'est que cette fois, nous avons été très forts dès le début", a analysé le sélectionneur Domenico Tedesco en conférence de presse. "La plus grande différence, c'est le but rapide. Le deuxième but est tombé ensuite, et alors tout devient plus facile. En Azerbaïdjan, c'est resté 0-1 et tu dois prier jusqu'à la fin pour ne pas perdre de point. Aujourd'hui c'était plus facile."