Séisme au Maroc - Augmentation significative du nombre d'appels entre la Belgique et le Maroc

Au cours des derniers jours, Telenet a enregistré un doublement du trafic de SMS et un quadruplement du trafic d'appels entre la Belgique et le Maroc. Proximus a pour sa part constaté un pic samedi, puis un doublement du nombre d'appels dimanche et lundi.

Depuis lundi, le nombre d'appels de clients Voo vers le Maroc a lui aussi été multiplié par quatre, tandis que la durée des appels l'a été par 50. Le nombre de SMS a quant à lui été multiplié par 2,5.

Orange a également enregistré une nette augmentation du nombre de communications. Samedi, l'opérateur a enregistré une fois et demie plus de SMS (+154 %) et de trafic d'appels (+163 %). Les jours suivants, le volume d'appels est resté plus élevé que d'habitude, mais celui relatif aux SMS est retombé à des niveaux normaux.

Les clients de Proximus/Scarlet/Mobile Vikings, ainsi que ceux de Telenet/BASE et Orange/hey! peuvent appeler et envoyer des SMS gratuitement de la Belgique vers le Maroc jusqu'à dimanche. Ceux de Voo peuvent également joindre le Maroc sans frais jusqu'à samedi au moins.