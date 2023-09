Taylor Swift et Shakira sacrées aux MTV Video Music Awards

Prix de la meilleure chanson, de la meilleure musique pop, de la meilleure réalisation et prix du meilleur clip vidéo pour son tube "Anti-Hero", Taylor Swift a raflé pas moins de quatre récompenses aux MTV VMA, dont l'édition annuelle se déroulait dans un stade de Newark, dans le New Jersey.

Autre star de l'année, l'artiste Shakira, âgée de 46 ans, a remporté le prix le plus prestigieux de la soirée, celui du "Video Vanguard", qui récompense les innovations dans l'industrie de l'enregistrement audiovisuel.

Portant une longue robe scintillante très aérée, la chanteuse colombienne a terminé sa performance en s'offrant un bain de foule jusqu'à une plateforme qui l'a surélevée au-dessus du public.

C'est le rappeur Lil Wayne, originaire de Harlem, qui a ouvert l'édition annuelle des MTV VMA. Celui qui a fait un triomphe sur scène s'est ainsi vu décerné un prix pour sa longue carrière dans le rap.

L'artiste new-yorkaise du hip-hop, Nicki Minaj, elle, a enflammé pour la deuxième année consécutive le stade de Newark, où elle y a interprété en direct son nouveau single, "Last Time I Saw You", qui figurera sur son prochain album dont la sortie est prévue en novembre.

Elle a remporté mardi soir le prix du meilleur album hip-hop pour "Super Freaky Girl".

Le prix du meilleur R&B a été décerné à l'artiste SZA, qui n'était pas présente, tandis que le groupe sud-coréen Stray Kids a remporté le prix de la meilleure K-pop avant de faire un triomphe sur scène.

Le Nigérian Rema a, lui, remporté le prix de la meilleure musique afrobeats, une nouvelle catégorie, pour son single "Calm Down" avec Selena Gomez.