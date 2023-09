TC Verviers - Trois ans de prison pour viol et coups à l'encontre de son épouse

Le 21 avril dernier vers 22h00, la quinquagénaire avait interpellé une patrouille de police et lui avait expliqué avoir été violée et frappée par son époux. Elle présentait plusieurs lésions, notamment des ecchymoses, compatibles avec ses déclarations. Entendu par les services de police, l'époux niait catégoriquement le viol et expliquait qu'il s'agissait d'une relation sexuelle entre époux. Des explications qu'il avait répétées devant le tribunal. L'homme minimisait les faits et reconnaissait "avoir donné de petites tapes à son épouse afin de la maîtriser alors qu'elle était en pleine crise d'hystérie après avoir pris de la cocaïne".

Arrêté depuis le 26 avril, le prévenu était aussi accusé de harcèlement à l'encontre de son épouse, depuis la prison de Lantin.

Lors de l'audience, il avait reconnu l'avoir appelée à plusieurs reprises car il avait besoin d'argent. Il avait aussi expliqué avoir donné son numéro à d'autres détenus qui lui avaient, par la suite, passé des coups de fil.

Le tribunal estime les préventions établies et le condamne à une peine de 3 ans de prison avec sursis probatoire pour deux tiers de la peine.