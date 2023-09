Tour d'Espagne - Cian Uijtdebroeks: "Je vis vraiment un rêve dans ce Tour d'Espagne"

"Je m'attendais à ce que ce soit bien pire. C'était bien raide et à un moment, je me suis demandé quand on en aurait fini avec cette montée. Les portions abruptes se succédaient. Je savais que je devais monter avec mon petit braquet. Je ne pouvais pas mettre trop de dents d'autant que je n'ai pas encore la force. Je suis déjà très heureux et c'est fantastique de pouvoir monter avec les meilleurs. Je vis vraiment un rêve dans ce Tour d'Espagne", a conclu Uijtdebroeks.