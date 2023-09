Un nouveau portail numérique pour créer une entreprise ou une asbl

L'application just-on-web remplace le système eGreffe. Les membres d'asbl pourront y gérer tous leurs actes juridiques sur une seule plateforme. Dans une deuxième phase, le dispositif sera élargi aux entreprises. Un lancement début 2024 est évoqué. Les entreprises étrangères pourront aussi y créer des succursales. Concrètement, le nouveau système évite au fondateur de se rendre physiquement au tribunal de l'entreprise.

Avec JustAct, il sera donc possible de déposer numériquement un acte de constitution sous seing privé pour créer une société, de créer ses actes sous seing privés et créer et modifier ses statuts sur base de templates (phrases types) et de créer une succursale en Belgique pour une société européenne.

Le dispositif est accessible via l'onglet "Entreprises" du site justonweb.be.

De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées au service en ligne pour les entreprises sur Just-on-web d'ici la fin de l'année 2023, a-t-il été annoncé. L'entrepreneur pourra apporter des modifications sous format numérique aux statuts de l'entreprise telles que la révocation et la nomination de mandataires, le changement de siège social et la mise à jour des coordonnées. En 2024, il sera également possible d'effectuer d'autres changements (capital, objectif, activités, etc.) et des changements plus complexes.

Chaque année, ce sont en moyenne 8.000 entreprises et 4.000 asbl qui sont concernées par un acte de constitution sous seing privé. Au total, la Belgique compte quelque 150.000 asbl.

JustAct a été développé par le SPF Stratégie et Appui, Bosa. Un budget de 1,8 million d'euros a été mobilisé.