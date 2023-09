Un "petit musée portatif" pour aider les enseignants à éveiller les plus jeunes à l'art

L'un se présente comme un petit cartable et renferme 82 reproductions d'œuvres d'art. L'autre ressemble à une boîte à outils et regorge de "cartes questions", cahiers créatifs et autres éléments de jeu. Ensemble, ces deux modules en bois forment le "Petit musée portatif", présenté mercredi aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, en présence de la ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir. Destiné aux écoles, ce kit permettra au corps enseignant de faire découvrir peintures, sculptures et autres expressions artistiques aux enfants de 5 à 8 ans.